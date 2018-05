Vinyes i Mercader queden vuitens tot i les dificultats

L’equip format per Joan Vinyes i Jordi Mercader no va poder passar de la vuitena plaça al 28è Ral·li vila d’Adeje, prova que forma part del Campionat d’Espanya de Rallis d’Asfalt. La climatologia es va comportar bé amb els equips participants i en general va lluir el sol.

Les excel·lents sensacions inicials van durar molt poc, fins a la meitat del primer pas per Santiago del Teide quan el Swift R+ va perdre eficàcia i això va tenir una conseqüència evident en els cronos de l’equip Suzuki Motor Ibèrica.

«Tot apunta que el problema està en algun diferencial del Swift, amb la qual cosa és impossible pensar a reparar, ja que amb assistències de 20 segons no hi ha temps material de fer-ho sense penalitzar. Amb tot, en aquesta última assistència hem fet algun canvi», explicava el pilot andorrà després de la primera etapa. En aquest moment van apostar per conservar les posicions que tenien.

A la segona etapa «vam començar a un excel·lent ritme i les primeres sensacions van ser genials. Després sense saber el perquè tot es va torçar i hem acabat com hem pogut», explicava l’andorrà. Els propers 8 i 9 de juny el certament tornarà a Galícia amb el 51 Ral·li d’Orense - Orense Termal.