Llovera aconsegueix la 17a posició a Bèlgica

El pilot andorrà Albert Llovera va tornar a competir al Campionat del Món de Rallycross2 (RX2) aquest cap de setmana al Circuit Jules Tacherny, prop de Charleroi. Va aconseguir una bona dissetena posició després de les quatre sessions de qualificació. Llovera, que disputava la prova amb un Fiat del PCR Sport adaptat per Guidosimplex, no es va poder classificar per les semifinals.

«No ens hem classificat però seguirem treballant», escrivia a les xarxes socials. «He gaudit molt entre l’asfalt, la terra i els salts i vull agrair la feina feta a PCR Sport i als meus enginyers de pista i de cotxe Joan Navarro i Alexia Llobera», comentava. «És una prova que barreja l’adrenalina amb molta emoció», afegia.

El principi de la prova no va anar molt bé. «Vaig començar les qualis a quatres segons i després de dues tandes estava a dos», comentava. «És una prova que passa en molt poc temps», afegia. Així mateix, la propera prova del campionat tindrà llocs a Silverstone, els pròxims dies 26 i 27 de maig.