Genting rep un premi per la lluita contra el blanqueig de capitals

El principal operador de casinos del Regne Unit, Genting UK –un dels grups que ha presentat projecte per optar a la llicència de construcció d’un casino a Andorra–, ha guanyat el premi per la seva lluita contra el blanqueig de capitals a la Gala dels guardons de l’organisme oficial regulador Gambling Compliance 2018 en associació amb GambleAware.

Nigel Harvey, cap de la unitat de Genting contra el blanqueig, ha estat guardonat amb el Premi AML / MLRO of the Year per a operacions en casinos físics. El guardó reconeix un individu que ha pres mesures per alinear la seva companyia d’una manera proactiva a través de les diferents directrius de polítiques antiblanqueig, establertes pels reguladors en els mercats i jurisdiccions en les quals opera la seva empresa. Segons els jutges, Harvey ha estat seleccionat per la seva tasca i el seu compromís més enllà del que es requereix legalment i per la motivació i efectivitat en el seu treball.

El més ambiciós

La societat Genting és la que aposta pel projecte de casino més gran i més costós d’entre els nou projectes presentats. La seva proposta, que s’ubicaria al Clot d’Emprivat, al costat de Caldea, preveu una inversió de 140 milions d’euros i la creació d’un miler de llocs de treball. A més, el grup pagaria en taxes un 2% del pressupost de l’Estat –10 milions d’euros anuals– i el funcionament del casino, segons ha estimat, permetria apujar el PIB del país un 0,95%.