Els corredors desafien el fred

Gelabert va mostrar-se molt satisfeta per l’assistència a la cursa, que va comptar amb uns 2.700 participants, tot i ser una xifra inferior a la de l’any passat.

Pel que fa a la categoria d’adults, nascuts abans de l’any 2001, els tres primers classificats masculins van ser Nahuel Carabaña, Pep Sansa i Gerard Rogé, mentre que en dones, Sílvia Felipo, Alda Babi i Fernanda Barbosa. De tota manera, Felipo va destacar que la millor marca no va ser la seva, sinó la de la jove Laia Martín –neboda de l’atleta Yolanda Castillejo–, una jove promesa de l’atletisme andorrà, com Carabaña.

Finalitzada la cursa, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, el cap de Govern i el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, van fer entrega dels trofeus als tres primers classificats de cada categoria –cinc d’infantils i una d’adults–. En la categoria 1, per a nascuts entre els anys 2010 i 2011, els guanyadors van ser Nael Clemente i Jana Aixàs; en la categoria 2, nascuts entre el 2008 i el 2009, els més ràpids van ser Elena Muñoz i Max Suárez; en la categoria 3, del 2006 al 2007, van arribar en primer lloc Salvador Martínez i Jana Rodríguez; en la categoria 4, dels anys 2004 i 2005, els primers a entrar a la meta van ser Laia Martín i Joan Josep Vergés; i en la categoria 5, nascuts entre el 2002 i el 2003, els vencedors van ser Nina Suárez i Kellian Castera.

Al llarg dels dos quilòmetres que hi ha havia entre la línia de sortida –ubicada a l’avinguda Consell d’Europa, davant del centre comercial Illa Carlemany– i la meta –que va situar-se al carrer dels Veedors–, es veia tant gent corrent com caminat, segons la forma física de cadascú, les ganes de competir i l’edat.

Ben puntual, a les 10.30 hores, va sortir el primer grup d’atletes: els federats; i uns minuts després, la massa: canalla, pares i mares amb cotxets de nadons, gossos amb dorsal o gent gran amb els seus nets. L’objectiu era passar-s’ho bé; ni la reducció dels quilòmetres ni les baixes temperatures van impedir a la gent gaudir del Dia de l’esport per a tothom.

El sol encara no es decidia a sortir i el fred era intens, però més de dos milers de persones esperaven ja a les deu del matí a la línia de sortida per participar a la novena edició de la cursa popular Illa Carlemany. L’edició d’enguany havia patit modificacions a causa de les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell i el recorregut es limitava a un de sol i de només dos quilòmetres.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació