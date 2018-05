Calvó diu que abans de l’estiu hi haurà bicicleta elèctrica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va anunciar que «abans de l’estiu» podria estar enllestit el servei de bicicleta elèctrica. Segons la ministra, doncs, el projecte segueix el seu curs malgrat el recurs interposat a la Batllia per l’empresa descartada i els dubtes sobre el finançament del concurs denunciats per l’oposició.

Calvó va explicar que ja s’ha començat a treballar amb els comuns i l’empresa concessionària per instal·lar les estacions de recàrrega i que, per tant, segur que es podrà inaugurar aquest servei ben aviat. En el mateix sentit, el cònsol menor escaldenc, Marc Calvet, va destacar que els punts de càrrega ja es van acordar i que ara es treballa per instal·lar les bases que permetran carregar les bicicletes. Calvet va recordar que la prova pilot va tenir «molt d’èxit» i que fins i tot es va detectar l’ús d’aquests vehicles en «hores que no pensaríem», ja que moltes persones que entren o surten de la feina molt tard o molt aviat al matí també les feien servir com a mitjà de transport «a un cost super reduït».