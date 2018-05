Gelabert no descarta cap opció per a Ràdio Andorra

Tot i que en les últimes setmanes han sonat diverses possibilitats per al futur de l’edifici de Ràdio Andorra a Encamp, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va manifestar precisament que la seva museïtzació no és incompatible amb què l’edifici aculli una altra activitat. «Jo sempre he dit que no volia que Ràdio Andorra fos un altre museu estàtic, vull que generi activitat i no hi ha cap opció tancada», va assegurar la titular de Cultura.

El departament ja disposa del projecte museogràfic i museològic, que és compatible amb qualsevol altra activitat, des del trasllat dels estudis de Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) fins a acollir les noves dependències de qualsevol ministeri. Gelabert va especificar que la part que es museïtzarà és la gran sala principal, on hi ha els aparells històrics, mentre que a la resta d’espais annexos s’hi poden habilitar oficines i despatxos amb altres utilitats.

Si bé el Comú d’Encamp insisteix en l’opció que Ràdio Andorra sigui la nova seu d’RTVA, Gelabert va comentar que seria un projecte «molt costós». Segons una estimació feta pel Ministeri d’Ordenament Territorial i tal com va avançar aquest rotatiu, el trasllat d’RTVA a aquestes instal·lacions costaria entre 5,5 i 6 milions d’euros. Tot i així, no comportaria només els treballs de rehabilitació de l’edifici existent per adaptar-lo a la nova funció, sinó que també requeriria ampliar-ho. Un eixamplament que no seria en superfície, sinó «en soterrani o semisoterrani per salvagardar les visuals de l’edifici», van apuntar des de l’Executiu. Un fet «compatible» amb les funcions d’RTVA, van especificar.

Amb tot, la ministra va insistir que a l’edifici «se li ha de donar un ús que generi activitat perquè serà molt positiu per a la parròquia». Gelabert va concloure que «la televisió és una bona opció, però si s’hi fa un projecte que generi activitat, Encamp hi estarà d’acord».