Com fer de l’intraduïble un autèntic poemari

El britànic James Kirkup tenia moltes facetes i, a més de poeta, crític, assagista i memorialista, era també traductor. Malgrat dedicar-s’hi i haver rebut inclús un premi per aquesta professió, havia deixat constància de les complicacions de plasmar un text en una altra llengua. «Traduir l’intraduïble per mitjà de l’intraduïble», diu una de les cites que es poden llegir en l’exposició sobre l’escriptor que hi ha a la plaça del Consell General i que seguirà fins al proper 22 de juny.

No molt lluny d’aquest percepció va quedar el lingüista Txema Díaz-Torrent després de traduir el poemari que Kirkup va dedicar a Andorra: An island in the sky, i que veurà la llum en una edició bilingüe a finals d’aquest 2018. «Els fragments de narrativa no són tan complicats, però la poesia ho és molt més», va reconèixer Díaz-Torrent el dia que es va inaugurar l’exposició.

El lingüista va llegir-se abans el poemari, però igualment va haver de dedicar moltes hores a la traducció. «Al final ha estat una feina a quatre mans perquè vam discutir molt amb el Manel Gibert, que és qui va seleccionar els textos, i el mèrit del producte és de tots dos», va manifestar. Díaz-Torrent considera que «no vam fer massa destrosses malgrat haver de sacrificar alguna cosa perquè hi ha moltes connotacions». De fet, va intentar respectar molt el poeta sobretot en la mètrica. «Potser hi ha un 80% de fidelització», va acabar valorant el mateix Díaz-Torrent, que tot i estar traduint l’intraduïble sempre va mantenir «el significat, el to i l’atmosfera».