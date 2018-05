Camp planteja fixar un màxim de turistes al Pas si l’afluència creix

El ministre de Turisme, Francesc Camp, contempla limitar el nombre de grups turístics que arriben al Pas cada hivern si l’afluència continua creixent. El demòcrata ho va plantejar ahir com una possibilitat a estudiar i a aplicar en un futur només en el cas que sigui necessari. Camp va aclarir que amb la situació actual del Pas, aquesta opció, de moment, queda descartada. «Si creixés molt, s’hauria de posar sobre la taula la possibilitat de fixar un màxim, però encara no ens trobem en aquest extrem», va destacar el titular de la cartera de Turisme i Comerç. Camp va evitar concretar el nombre de persones que conformarien aquest suposat límit.



En tot cas, aquesta mesura s’imposaria durant l’hivern per fer front a la gran quantitat de turistes que omplen el Pas en l’època de temporada alta. Sobretot, durant les setmanes que tenen de descans els joves universitaris entre el primer i el segon semestre. És a dir, durant els dies de finals de gener i principis de febrer. Camp va detallar que arriben entre 5.000 i 6.000 joves. D’aquests, va voler destacar que no tots són conflictius i, per tant, no tots els turistes joves provoquen molèsties als veïns, amb el soroll, el botellón o les baralles que fa anys tenen com a escenari el Pas de la Casa.



Des del sector comerciant, el portaveu de l’entitat veïnal Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, considera que el límit de turistes ja està fixat per la capacitat d’allotjament de l’àrea. Actualment, la vila disposa de 9.000 llits.

Més civisme

Durant la taula transversal que va reunir ahir representants veïnals, comerciants, hotelers i polítics, es va presentar el projecte de llei de seguretat pública com una de les eines que ha de posar fre als aldarulls. El text, que va entrar a tràmit parlamentari fa unes setmanes, proposa sancions més altes i més estrictes per als reincidents que vulnerin l’ordre públic i la convivència ciutadana. Si algunes multes eren de 30 euros, ara arribaran als 300. Espot va admetre que el Pas és un dels punts en què és més freqüent veure gent bebent alcohol al carrer. Amb la nova llei i els seus efectes dissuasius, Espot preveu que els actes d’incivisme a la zona disminueixin.

Balanç positiu

Tot i que la llei encara no ha entrat en vigor, les iniciatives que s’han pres durant l’últim hivern per evitar els conflictes entre turistes i veïns ja han donat bons resultats, segons el que va valorar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. Tal com va avançar ahir EL PERIÒDIC, el balanç de la temporada d’hivern al Pas mostra que hi ha hagut menys aldarulls i menys queixes per part dels comerciants. Camp també va confirmar que els locals d’oci nocturn i els touroperadors estan més conscienciats i donen més importància al control del comportament dels clients.



De cara al proper hivern, es vol afegir un telèfon de contacte a les polseres identificatives dels grans grups de joves turistes per, en cas de problema, poder fer un truc al touroperador responsable.