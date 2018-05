L’start-up més gran del món aposta per Andorra

Ja fa quasi un any que l’emprenedoria a Andorra, la creació de talent i els esforços per atraure l’arribada d’empreses tecnològiques de renom, són una aposta de país ferma, especialment per a Andorra Desenvolupament i Inversió (Actua). L’últim col·laborador en incorporar-se a aquest ambiciós projecte és Startup Grind, la comunitat d’emprenedors «més gran del món», en paraules del seu director Ferran Martínez.



Startup Grind, va néixer a Silicon Valley (Califòrnia) i actualment és present a 365 ciutats, de 125 països diferents. Ara, a Andorra, volen servir d’«aparador internacional» per donar a conèixer tot el que es mou al Principat en matèria de desenvolupament i inversió empresarial. També es pretén fomentar i incidir en la col·laboració de tots els actors implicats, així com ser «una plataforma, un altaveu» que expliqui al món «les virtuts d’un país tan obert a l’atracció de talent», segons ha defensat Martínez aquest matí en la presentació de l'empresa.

Dimecres, primera cita

Per aconseguir que «Andorra es vegi com una oportunitat de negoci», se celebraran diferents esdeveniments amb emprenedors nacionals i tot tipus de personalitats, professionals i empresaris d’èxit. El format serà d’entrevista distesa i s’emetrà en streaming a escala mundial. La primera cita és aquest demà a les 19.00h al Centre de Congressos d’Andorra La Vella. L’objectiu és «crear una comunitat», com ha explicat el director d’Starup Grind al sud d’Europa, Àlex Rodríguez, i «ser el partner internacional de totes les iniciatives que es facin a Andorra».



Respecte a les dimensions del país, sovint «les comunitats petites són les que tenen millor rebuda», ha dit Rodríguez. I és que «ser petit és un avantatge».