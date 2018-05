Escaldes enderrocarà l’edifici pel pàrquing de l’Escalé aquest mandat

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marin, es va comprometre, ahir, en el marc d’una sessió de Consell d’Infants, a enderrocar els edificis per al nou aparcament vertical de l’Escalé abans de final de mandat. Ho va dir ahir, després que els alumnes de l’escola espanyola María Moliner demanessin places de pàrquing amb un parc a la part superior. Marin va recordar que el projecte està en marxa i que constarà de 600 places. La cònsol va dir que ja s’estan fent els tràmits administratius amb els propietaris. Va reconèixer, per`, que haurà de ser el proper consolat qui culmini el projecte.



Durant l’acte, ahir, hi van participar una vintena d’alumnes d’entre 10 i 12 anys de les diferents escoles de la parròquia d’Escaldes. Com cada any, van fer propostes per millorar diferents aspectes o equipaments de la parròquia, informa l’ANA.



Els nens i nenes van demanar millores en els parcs infantils, sobretot pel que fa als jocs per als més petits, i també una zona de gimnàstica per a la gent gran i una nova pista poliesportiva. Marin i la consellera de Joventut, Laura Lavado, van explicarque s’ha obert un concurs públic per dur a terme diverses millores en els parcs, substituint diverses casetes malmeses i incloent una zona amb màquines de gimnàstica adaptades a la gent gran i la possibilitat de fer un circuit de bicicletes per als més petits. Tot i això, Marín va reconèixer que la intenció és invertir el mínim de diners en els parcs, tenint en compte que els terrenys no són comunals i que estan a l’espera de la renovació dels lloguers amb els seus propietaris.



La corporació també s’ha compromès a demanar a la UEFA la instal·lació, de nou, d’un camp de futbol 7 com el que hi havia fa anys, tenint en compte que el del Prat del Roure ha de donar servei a les escoles i als clubs. També es millorarà l’enllumenat de l’avinguda Fiter i Rossell aprofitant que l’any que ve es remodelarà tot el carrer.