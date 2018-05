El Govern garanteix l’admissió dels refugiats a qualsevol escola

Els menors d’edat que arribin dins el pla d’acollida de refugiats del conflicte de Síria seran admesos en qualsevol escola pública del país. El Ministeri d’Educació i Ensenyament, en coordinació amb el Departament d’Afers Socials, ha elaborat un protocol que facilita l’accés a l’escola als infants, tenint en compte la seva edat i el nivell educatiu que els correspon, i orienta els pares o tutors legals en el procés d’escolarització. Així es va fer saber ahir en la publicació del Butlletí del Consell General en resposta a les preguntes formulades pel conseller general del PS, Gerard Alsí, sobre les accions i protocols engegats per l’Executiu després de l’aprovació de la nova llei.



Aquest protocol s’articula en quatre fases: la primera, d’acollida inicial, pretén atorgar un inspector o mediador/traductor responsable, recollir informació (edat de l’infant, situació familiar, coneixements lingüístics...) i informar a la família, tant sobre el marc legal en matèria d’educació com de l’estructura educativa del país.



La segona fase, consisteix en la tria del sistema educatiu i l’assignació del centre escolar. En aquest punt, la família serà assistida per un inspector d’educació, un mediador, un tècnic especialitzat en psicopedagogia i un representant de cada sistema educatiu.



La tercera fase és l’acollida a l’escola. La família tindrà l’oportunitat de visitar el centre escolar i formalitzarà la inscripció. També se’ls presentarà al futur mestre o tutor, l’equip educatiu i les persones que formaran part del dia a dia de l’alumne. Dins del pla d’acollida de l’infant es poden incloure accions com tutoria entre iguals per acompanyar el nouvingut, activitats en grup que fomentin la seva integració a l’aula o un pla d’immersió lingüística i/o sociolingüística, entre d’altres.



La quarta i última fase es basa en el seguiment de l’alumne al mateix centre escolar. L’equip educatiu elaborarà un pla de treball individualitzat i, durant el primer quadrimestre, es reunirà un cop al mes amb els pares o tutors. La intenció és fer el millor seguiment possible del procés d’adaptació i aprenentatge de l’infant.

Pla d’acompanyament general

Pel que fa als adults, des de l’Executiu també s’ha creat un pla d’acompanyament, tenint en compte les característiques d’Andorra i el nombre total de persones acollides (es preveuen vint). Aquí s’inclou l’acollida, moment clau on es realitzaran tots els tràmits prop del Servei d’Immigració i la pertinent revisió mèdica en el transcurs màxim d’un mes; el coneixement, per valorar les capacitats i experiències professionals i la recerca laboral que es pot allargar fins a sis mesos; l’adaptació, en un període de temps d’entre sis i nou mesos, i l’autonomia, través de la qual es vol garantir que tots els membres que componen la família tinguin un nivell mínim de capacitat per autogestionar-se, tant des del punt de vista lingüístic com econòmic.