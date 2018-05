SDP no vol que variï la garantia dels dipòsits bancaris

El conseller general per SDP, Víctor Naudi, va presentar ahir vuit esmenes al Projecte de llei reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema Andorrà de garantia d’inversions. Les esmenes van adreçades, fonamentalment, a mantenir en la suma de 100.000 euros la cobertura per titular en el cas que hi hagués un problema de liquiditat en una entitat bancària, en contraposició amb el que proposa el Govern, consistent en reduir a la suma de 20.000 euros aquella cobertura.



Naudi considera inadequada la reducció, perquè, al seu parer, «pot repercutir en una disminució de la confiança dels dipositants i dels inversors en les entitats bancàries i

entitats financeres d’inversió autoritzades per operar a Andorra que ofereixen serveis d’inversió i que participen en el SAGI».



El conseller general també considera que no és acceptable plantejar aquest límit de 20.000 euros, ja que la directiva es refereix a aquesta xifra com a valor mínim i, per tant, la UE pot situar quest límit per sobre de dita aquantitat. A més, no veu correcte que es vulgui establir que les despeses del Fons Andorrà de garantia de dipòsits hagin de ser sufragades a parts iguals per les entitats membres. Per això, Naudi proposa que aquelles despeses «siguin sufragades proporcionalment en funció que presenti l’import dels dipòsits garantits de cada entitat sobre el total agregat dels dipòsits garantits de les entitats membres del Fagade».