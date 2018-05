Salut concreta la proposta dels psicòlegs per entrar a la CASS

El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, va avançar ahir que el Govern ja ha enviat al Col·legi de Psicòlegs una proposta dels serveis de psicologia que es preveuen cobrir a través de l’assistència sanitària pública, així com de les tarifes que s’establirien i els supòsits que es requeririen. «Ara estem en fase de diàleg i d’acabar de concretar-ho perquè, evidentment, hi ha una certa disparitat entre el que ells volen i el que nosaltres proposem», va reconèixer el ministre després de clausurar la jornada que el SAAS organitzava ahir a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell sobre el model d’Atenció Centrada en la Persona en l’àmbit de la gent gran.

Tot i així, el president del Col·legi de Psicòlegs, Óscar Fernández, va assegurar a EL PERIÒDIC que ell no té constància d’haver rebut cap document del Ministeri de Salut i que, de fet, encara esperen una resposta a la proposta que des del col·legi van fer arribar a l’Executiu el passat 25 d’abril.

Els psicòlegs van lliurar un document de 200 pàgines en què concretaven els tractaments que volen que cobreixi la CASS i en què també demanaven que els casos més greus es derivessin al sistema sanitari. De tota manera, ells no van fer cap proposta de tarifes perquè entenen que «el Govern s’agafaria a ella per fer-se enrere en les seves demandes», va especificar Fernández. Tot i suposar que la resposta és imminent, si no és el cas, els psicòlegs tenen previst reclamar un retorn del ministeri a finals de la propera setmana.

Pendents del sistema informàtic

El ministre també va explicar que la implementació del sistema del metge de referència penja dels diversos problemes tècnics i informàtics que hi ha hagut. «Segurament a finals de juny la CASS ho tindrà solucionat i aleshores començarem la campanya perquè la gent vagi assignant-se el seu metge de referència», va concretar el titular de Salut. Tot i així, ja va alertar que es tracta d’un procés «lent» perquè cal «conscienciar la gent d’aquesta necessitat».

Pel que fa a les demandes que el col·lectiu d’infermers va expressar obertament la setmana passada –entre les quals hi ha la d’un augment del sou–, Marfany va respondre que «sí que es tenen en compte» i va apuntar que se’ls augmentaria el salari en consonància amb l’IPC com a tots el treballadors del SAAS, «però que a partir d’aquí ja es veurà».