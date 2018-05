El mercat de la Seu renova la ubicació de les parades

El mercat setmanal de la Seu d’Urgell ofereix a partir d’avui un aspecte renovat. Tal com va anunciar ahir la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’ajuntament alturgellenc, Mireia Font, «el canvi és fruit d’un treball tècnic i de consens polític que ha tingut lloc durant dos anys, juntament amb entitats, comerços i marxants». Font va explicar a Ràdio Seu que la renovació té diversos objectius però que el principal és «millorar la qualitat de l’oferta per aconseguir atreure nous visitants i compradors».

Entre les novetats que hi trobaran els clients i visitants que hi acudeixen en dimarts o en dissabte, hi ha el fet que des d’ara les parades estaran ubicades a mà dreta del carrer; és a dir, en un sol costat dels carrers Major, Canonges, Santa Maria i plaça Patalín. «Un fet que farà més còmoda la circulació dels vianants que vagin a comprar al mercat i que millorarà la seguretat en cas d’emergència, tot adequant-se a la normativa europea de mercats», va indicar la tinent d’alcalde.

Zonificació per productes

La reubicació de les parades també permetrà endreçar l’oferta dels marxants segons el tipus de productes que venen. A la part baixa del carrer Major, s’hi concentraran els productes alimentaris; la part alta i una zona de la plaça Patalín acolliran els productes alimentaris que siguin de proximitat; mentre que a l’inici del carrer Major i a bona part del carrer dels Canonges hi haurà els productes tèxtils i els complements. La plaça dels Oms quedarà lliure de parades.

Aquesta renovació ve acompanyada de l’estrena del projecte Gastromercat, que tindrà lloc els dissabtes i oferirà als clients del mercat la possibilitat de fer tastets gastronòmics, a peu dret, en diferents parades de menjar cuinat. «L’objectiu és potenciar noves experiències gastronòmiques que ens posicionin amb les tendències emergents dels mercats», va manifestar Font.