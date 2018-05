El MoraBanc ha de seguir sumant per evitar al totpoderós Madrid

La victòria de diumenge per 94 a 81 contra el Delteco GBC va permetre que el MoraBanc Andorra entrés als play-off a falta de dues jornades pel final de la fase regular de la Lliga Endesa. Els del Principat van manar durant tot el partit conscients que estaven a tocar i van mantenir una bona intensitat defensiva i ofensiva per desbancar al rival. En aquest partit, Jaime Fernández i Jaka Blazic van firmar un paper excepcional. La felicitat va arribar després d’uns dies una mica complicats al club del Principat.

Encara queden dues jornades i els del Principat podrien arribar a ser cinquens a la classificació

D’aquesta manera, el MoraBanc s’enfrontarà al Reial Madrid, al Kirolbet Baskònia, a l’FC Barcelona Lassa o al València Basket. Encara queden dues jornades i encara hi poden haver canvis a la part alta de la classificació. El que coneixem amb seguretat és que si és vuitè, competiria contra el Reial Madrid. Una cinquena plaça permetria al MoraBanc evitar els tres millors rivals de la competició i tenir més possibilitats de poder passar de fase. Per tant, ara per ara, l’objectiu marcat és aconseguir classificar-se al més endavant possible i, de pas, superar la seva millor classificació a la Lliga Endesa de la història.

A la pròxima jornada hi ha dos partits essencials per conèixer el desenllaç de la fase regular: L’Unicaja - MoraBanc Andorra a les set de la tarda de dissabte i el València Basket - FC Barcelona Lassa, a les 21.15 del mateix dia.

La cinquena plaça de la competició serà de l’Herbalife Gran Canària amb una victòria davant del Movistar Estudiantes o del Reial Madrid. A més, a la pròxima jornada competeixen els seus dos rivals directes.

El partit contra l’Unicaja és essencial per engrandir el seu paper a la fase regular de la competició

La sisena i la setena plaça seran previsiblement per l’Unicaja o el MoraBanc Andorra. Això es podrà saber el proper dissabte, ja que els dos equips estan empatats a 18 victòries i 14 derrotes. Els del Principat van guanyar al conjunt malagueny a l’anada per sis punts i a Carpena tenen la possibilitat de sumar una victòria que els donaria, com a mínim, la sisena plaça de la competició. Qui perdi, s’haurà de conformar amb una de les altres dues places de play-off. Si tot sortís malament, podria acabar sent vuitè i, per tant, els de Joan Peñarroya s’haurien d’enfrontar al totpoderós i implacable Reial Madrid, equip que ha elevat la seva ratxa a onze triomfs consecutius després de vèncer al Reial Betis Energia Plus i a l’UCAM Múrcia. Passi el que passi, l’equip blanc ha de tenir l’ull en els duels de la pròxima jornada. En aquest sentit, l’Iberostar Tenerife i l’UCAM Múrcia compten amb el resultat del MoraBanc a les travesses, depenent del resultat dels del Principat, l’elegit podria ser un o un altre. Excepte els illencs que depenen de si mateixos, l’UCAM Múrcia, el Montakit Fuenlabrada i el Movistar Estudiantes han de fer certs càlculs. De fet, aquest darrer necessita una carambola tan rocambolesca que és digna d’explicar: Han de guanyar els seus dos pròxims partits, el segon a la pista del Múrcia per més de 42 punts, necessiten que l’Iberostar Tenerife perdi els seus partits i que l’UCAM guanyi un, de manera que amb l’empat a 17 i la diferència de punts podria saltar a la vuitena plaça.