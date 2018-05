Dues èpoques unides pel sentiment tricolor

Els del Principat viuen el seu millor moment de la història i potser només es podria comparar amb l’època del Bàsquet Club Festina Andorra, equip que durant quatre temporades es va mantenir a l’elit del bàsquet espanyol després d’aconseguir l’ascens la temporada 1991/1992.

José Luis 'Joe' Llorente, jugador del club d’aquella època i autor de Espiritu de remontada, considera que potser el títol del seu llibre es podria aplicar a l’equip perquè «hi han hagut molts partits en el que han guanyat als que tenien més pressupostos després de remuntar». A parer seu, «és un equip que té un entorn magnífic, que t’acompanya molt bé, que té una gran afició i que se sent molt còmode al pavelló». També li agrada que «juguen de pressa, sense por, amb imaginació, coratge i ambició». «Vull que guanyin la lliga, però això és quasi impossible», afirma. Si es quedés amb un jugador, seria amb Jaime Fernández, perquè està «donant competitivitat». Igualment opina Javier Zapata, jugador del club de l’època. «És un gran jugador», comenta.

Una gran afició

«M’agrada com han sigut capaços de compartir els rols perquè és un equip que no depèn d’un sol jugador», destaca Zapata. Així mateix, creu que «poden donar la sorpresa». Igual que 'Joe', destaca que «l’afició és molt entregada». «Ho sentia alguna cosa pròpia, estava entregada», recorda. Després d’aquests anys, van venir moments difícils pel club i no va ser fins a la temporada 2013/2014 que l’equip es va proclamar campió de la lliga Adecco Oro i va aconseguir l’ascens a la Lliga Endesa. El què va passar després, ja ho coneixem.