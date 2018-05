Les noies de l’ENFAF acaben sisenes de la lliga

Amb 42 punts, l’ENFAF Crèdit Andorrà ha quedat sisè de la primera divisió catalana femenina. La temporada, que es va tancar el cap de setmana amb una victòria al Mercantil per 0 a 2, ha estat molt bona. Les noies de José Antonio Martín van firmar un bon duel i han acabat la competició amb dotze victòries, sis empats i deu derrotes.

«Ha estat una temporada dura, ja que a causa de la reestructuració de la Federació Catalana, baixàvem sis equips dels 15 que són en total», comenta Martín. «Hem hagut de competir cada partit fins a final de temporada per aconseguir la permanència i al final hem aconseguit millorar la més bona classificació de l’ENFAF de la història», explica. «Ha sigut molt gratificant per les noies i el cos tècnic», assenyala. «Ens sentim bé i tranquils per la feina ben feta i ara esperem una temporada més dura i gratificant», creu. «Els objectius són fer un pas més endavant i queda entre els quatre primers, fet que serà difícil per la selecció natural forta que hi ha hagut aquest any», destaca. «Ara per ara continuarem entrenament fins a l’1 de juliol i treballarem per evitar les lesions, fet que l’any passant ens va funcionar molt bé», revela.

Pel que fa a la selecció absoluta, té ganes de «conèixer els rivals del pre Europeu» i remarca que estan «buscant rivals per debutar a Andorra». «Amb la Marina Fernández i la Tere Morató sumarem moltíssim, competeixen al màxim nivell», conclou.