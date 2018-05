Els comptadors de vianants de Meritxell regularan els semàfors

D’altra banda i pel que fa a les mesures de seguretat previstes a les avingudes Meritxell i Carlemany va detallar que la possibilitat d’instal·lar pilons hidràulics s’ha descartat perquè l’empresa no els garantia que funcionessin a l’hivern. Amb tot, se segueix buscant una alternativa i «en qüestió de 15 dies o un mes sabrem el sistema». A diferència d’Escaldes, on es volen posar els obstacles als carrers travessers, a la capital «els que més ens preocupa són les dues puntes», és a dir, els encreuaments amb els carrers de la Unió i Bonaventura Armengol.

Alhora va indicar que no s’han produït problemes importants més enllà dels que van sorgir amb l’aigua. «Ja n’érem conscients i per això havíem previst un sistema de reacció molt ràpid». De la mateixa va manifestar que el sistema de guàrdies, que inclou també FEDA i Andorra Telecom, ha funcionat bé i que els problemes que han anat sorgint s’han anat solucionant. La mandatària va assegurar que els veïns i comerciants estan «tranquils» i els va agrair la paciència i comprensió.

Tots aquests detalls els va donar Marsol en una trobada amb la premsa per fer balanç dels primers 40 dies d’obres a l’eix comercial. La cònsol va destacar que «els treballs estan funcionant molt bé, estem al dia i se segueixen les previsions». De fet, va assegurar que «cada vegada estem més segurs que l’obra s’havia d’haver fet en quatre mesos i que és possible fer-ho».

El fet de ser una obra que contribueix a pacificar la circulació i que és «tecnològicament avançada» ha permès al comú obtenir el segell Andorra Regenera i accedir a un préstec de Crèdit Andorrà que dijous es formalitzarà. El crèdit, com ja es va explicar quan es va presentar l’obra, és de cinc milions d’euros amb un interès fix de l’1,90% a retornar en 10 anys.

D’altra banda, la cònsol va assegurar que «hi haurà força càmeres» de videovigilància connectades amb el servei de Policia i amb el servei de Circulació, a més de sensors de contaminació atmosfèrica, sensors de temperatura, fil musical, megafonia i control de la il·luminació amb un sistema «que permet fins i tot interactuar la música amb la llum». Per tot plegat Marsol va remarcar que «serà una avinguda comercial del segle XXI, segura i moderna».

La remodelació de l’avinguda Meritxell porta associada una petita revolució tecnològica a l’espai. I és que tal com va explicar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, l’obra que s’està duent a terme «té un plus» d’equipament tecnològic que ha de permetre contribuir a desenvolupar el projecte d’smart city que ha projectat l’equip de govern comunal. Entre els elements més rellevants que s’incorporaran hi ha un sistema de comptatge de persones que estarà «connectat al sistema de regulació dels semàfors i permetrà prioritzar en funció de les necessitats dels vianants».

Per Meritxell Prat

