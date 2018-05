Enginy andorrà a Boston

Mentre s’acaba de definir si hi haurà conferència d’Aguilar al MIT o no, el que sí que està tancat és la seva participació a l’esdeveniment Vivatech de París que se celebrarà entre el 24 i el 26 d’aquest mes, un seguit de conferències que uneix els millors innovadors del món amb amants de la tecnologia i pioners del futur. El lauredià compartirà cartell amb representants de Cisco, Google o Uber, entre d’altres. «Em van contactar des de l’organització arran d’un reportatge que em va fer Telefrance de cinc minuts», va comentar amb naturalitat en David.

Aguilar va ser ahir a l’Espai Innovació on, entre d’altres, va parlar amb el ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya. «Em van explicar que estan mirant perquè vagi a l’octubre al MIT, a Boston, perquè expliqui el meu cas», va comentar el jove que, tocant de peus a terra, va assegurar: «Però ja veurem què passa perquè a l’octubre ja estaré a la universitat i ja veurem». En David Aguilar començarà el proper curs la carrera de Biotecnologia a la Universitat Internacional de Catalunya: «Ja tinc tots els temes lligats, la residència i tot i estic amb moltes ganes de començar coses noves i de fer un canvi d’aires», va dir il·lusionat. El jove va rebre ofertes de diferents universitats catalanes i de la resta del món i estudiarà becat.

Al desembre va començar a sonar amb força el nom de David Aguilar, un noi de 18 anys que s’havia construït un braç amb peces Lego originàries d’un helicòpter que estava agafant pols al dormitori. Cinc mesos després, aquest noi lauredià, encara se sorprén amb tot el rebombori organitzat i és que ha hagut de fer equilibris per estudiar pels exàmens finals de batxillerat i preparar la selectivitat mentre rep trucades de mitjans de tot el món, literalment. Ha aparegut, fins i tot, en mitjans xinesos i indis. La seva gesta i determinació ho mereixen.

Per Mireia Aguilar

