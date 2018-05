Marsol es mostra oberta a fer més parades de taxi

La cònsol major d’Andorra la Vella va respondre a les crítiques expressades pels taxistes que atribueixen a les obres una caiguda de la facturació del 30%. Marsol va indicar que els treballs de remodelació de l’avinguda, i la resta d’obres que es fan al país, «segurament influeixen, però també la temporada baixa. Poden influir moltes coses», va apuntar.



Sobre la demana que feia el col·lectiu en declaracions a EL PERIÒDIC, sobre la necessitat de disposar de més parades, es va mostrar oberta a negociar-ho. «De parades tenen les que van demanar. Les vam pactar i no hi ha hagut cap problema. Però tornarem a parlar amb ells i si n’hem de posar alguna altra, ho farem», va afirmar.



De fet, Marsol va recordar que havia mantingut dues reunions amb les associacions de taxistes. Una abans de començar les obres, on es van proposar els canvis en les parades, i una altra tres setmanes després de començar el treballs per fer nous canvis. Des de llavors va explicar que «no he tingut constància de res més», però va exposar que si la truquen «en tornarem a parlar».