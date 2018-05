Inversió de 4 milions d’euros per al nou Museu de l’Automòbil

El Comú d’Encamp va aprovar ahir per unanimitat el conveni que se signarà avui amb el Govern per tal de construir el nou Museu de l’Automòbil. Segons es va donar a conèixer en una sessió de comú extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia, l’obra tindrà un cost de quatre milions que es pagarà a parts iguals entre les dues administracions. La corporació local, a més dels dos milions d’euros per sufragar els treballs, també aportarà una parcel·la de gairebé 2.000 metres quadrats que és on s’ubicarà l’equipament.



El futur edifici se situarà davant de Casa Comuna i agafarà part de l’actual aparcament Prat de l’Areny. Malgrat que el cònsol major, Jordi Torres, va declinar donar detalls tècnics per no desvirtuar la roda de premsa d’avui, però des del PS es va exposar que el projecte preveu dues plantes per al museu i tres més que es repartirien el Govern i el comú. En tot cas, l’immoble seria subterrani i no pujaria més d’una planta o màxim dues d’alçada, ja que no pot arribar a tapar l’hotel Rosaleda.



Des dels grups de la minoria s’ha demanat si un cop es defineixi el projecte, es pot mirar d’ampliar una planta més de subterrani per tal de destinar-la aparcament i així compensar la part de pàrquing que es perdrà amb la construcció de l’equipament.

Guanyar espai

Un dels motius del canvi és el fet de poder guanyar espai. «Cada vegada hi ha més cotxes antics a Andorra i tota l’oferta que tenim, que és molt valuosa, no la podem exposar», va explicar el cònsol major, Jordi Torres, que també va remarcar la importància de poder afegir «elements didàctics» o exposicions temporals. Actualment hi ha una vuitantena de vehicles en exposició, però s’espera que amb el nou museu els privats també cedeixin les seves col·leccions i incrementar aquest número. «Per tant, estem molt satisfets de poder signar el conveni i més amb el suport de la minoria». El nou museu portarà també canvis en el disseny urbanístic de la zona i s’espera que pugui contribuir a crear un centre neuràlgic a la parròquia.



Pel que fa al calendari de l’execució, l’Executiu s’ha compromès a redactar el projecte aquest any i a desenvolupar la construcció a partir del que, amb la provisió de diferents patides plurianuals en els pressupostos.



El conveni va ser celebrat per majoria i oposició. «Estem molt contents i el més important és que es posi en marxa com més aviat millor perquè estem convençuts que serà un revulsiu per a la parròquia», va apuntar el conseller socialdemòcrata, Joan Sans. També van «aplaudir» la iniciativa els consellers liberals, Jordi Troguet i Maribel Lafoz. Ara bé, la consellera va voler aclarir si la declaració de projecte d’interès nacional que se li vol donar a la proposta pot acabar modificant alguns aspectes del conveni. El cònsol, però, va assegurar que no. «Volíem tenir les coses clares perquè és un projecte important i el conveni no deixava del tot clar alguns aspectes», va dir.



El que sí que es va poder aclarir és que la plaça que s’ha previst a la superfície del museu no queda inclosa en els dos milions que invertirà la corporació, sinó que es farà un projecte posteriorment que haurà de definir com serà l’espai.