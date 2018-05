Sis ecoguardes vetllaran la Vall del Madriu aquest estiu

La Vall del Madriu comptarà aquest estiu amb sis ecoguardes que vetllaran per la protecció de l’indret reconegut com a Paisatge Cultural de Patrimoni Mundial per al UNESCO des del 2004, aquesta xifra s’aconseguirà gràcies a la incorporació de dos eventuals d’estiu per donar suport a la plantilla estable. Segons la directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simon, «cada any, gràcies als ecocomptadors que hem anat instal·lant a les entrades principals veiem que va augmentant l’afluència, sobretot al juliol i a l’agost, i per això hem volgut reforçar amb dues persones. La direcció també va informar a través d’un comunicat que «la protecció de la vall és una prioritat de la comissió de gestió» amb l’objectiu que aquest patrimoni pugui ser gaudit per les generacions futures, alhora que es pot seguir oferint el territori pel gaudi social i turístic.

Temporada alta

Potser encara no es nota en la temperatura però el fet és que el període estiuenc és a tocar i ahir es va presentar la proposta d’activitats de la vall per a aquests mesos. «Intentem fer activitats molt diferents per arribar al màxim possible de públic, des de tallers de fotografies nocturnes fins a cases d’ocells per a nens», va manifestar Simon. Algunes activitats es repeteixen any rere any perquè són aclamades per la població, n’és un exemple el taller de fotografia nocturna que «l’any passat va esgotar totes les places», en aquesta ocasió tindrà lloc el 13 de juliol i torna a tenir les places limitades així que caldrà reservar amb previsió. Segons Simon, una altra de les activitats més demanades són les observacions guiades de flora i fauna, activitat de la qual es podrà gaudir el 25 d’agost.



Una altra de les propostes que es repeteix és la de la celebració de l’aniversari de nomenament per part de la UNESCO i que tindrà lloc l’1 de juliol de manera totalment gratuïta. Entre les novetats, a banda del mencionat taller de menjadores per a ocells i haurà un altre de rastres, també dedicat als nens i un altre de micologia que posarà el focus en els adolescents.

Rebaixes

«Els últims anys hem fet unes sortides guiades durant tot l’estiu, el primer i l’últim dissabte de mes però no han tingut gaire èxit i aquest any hem decidit fer tres sortides temàtiques, una per mes», va fer balanç la directora del Pla de Gestió. La del mes de juliol tractarà la siderúrgia a la vall, la d’agost serà sobre fauna i la de setembre serà una sortida teatralitzada sobre contes i llegendes. I bones notícies per a la butxaca perquè si l’any passat les sortides guiades valien 13 euros i mig aquest any es rebaixen fins a més de la meitat i es podran gaudir per només cinc euros, un preu força simbòlic i engrescador. Els nens, com ja era habitual no han de pagar.

Demà

«Farem aquesta xerrada titulada Les velles paraules del Madriu per recuperar les vivències expressades durant la presentació de la candidatura de gent que havia treballat a la vall, les posarem en veu dels membres de les associacions de gent gran d’Andorra la Vella, Sant Julià, Encamp i Escaldes», va detallar Simon sobre l’activitat que demà donarà el tret de sortida a l’agenda del Madriu per a la temporada estival. «Al voltant, hi haurà una petita exposició fins a la tardor d’estris que s’utilitzaven a la zona, ens els han cedit des del Departament de Patrimoni del Govern, juntament amb fotografies de l’Arxiu Nacional», va afegir la directora.

La denominació de la UNESCO, afectada pel trànsit rodat

Respecte de les peticions que en els últims mesos els cortalans fan perquè se’ls permeti l’accés rodat a les seves propietats, Susanna Simon, directora del Pla de Gestió de la Vall creu que podria afectar a la categorització de Paisatge Cultural de Patrimoni Mundial reconegut per la UNESCO. «Ara mateix, tot segueix igual, es continuen estudiant les possibles alternatives», va dir Simon. «Els propietaris privats, des de sempre, demanen poder accedir a les seves bordes amb un mitjà motoritzat i quan es va fer la candidatura un dels punts que van pesar era la falta d’aquest tipus d’accés a la vall», va recordar. «Treballem per buscar una solució, si és que existeix, perquè puguem comptabilitzar totes les necessitats i sensibilitats», va assenyalar la directora.