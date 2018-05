L’Artalroc mostrarà els pocs coneguts guaixos de Calder

Alexander Calder (1898-1976) va ser un artista multidisciplinari però que és especialment recordat per les seves escultures cinètiques, aquests mòbils geomètrics i acolorits. El Govern va anunciar ahir que l’exposició de Calder que el BOPA de la setmana passada revelava que s’inauguraria el 22 de maig estarà centrada en les seves pintures guaix, una obra menys coneguda però que Calder va cultivar tota la vida, encara que es van convertir en molt atractives entre els col·leccionistes a la dècada dels 60. L’exposició a la sala del Gover es titularà Calder. La geometria del color i acollirà 48 pintures i un dels seus mòbils, The red Crescent, per no deixar ningú amb el cuquet. L’exposició s’ha organitzat des de l’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració d’Omer Tiroche.



Gallery, que ha cedit en préstec les obres.La mostra s’allargarà fins al 2 de setembre.

Presència constant

Considerat un dels escultors més prestigiosos del segle XX, Alexander Calder és reconegut principalment pels seus mòbils (també coneguts com a «dibuixos en l’espai»). No obstant això, Calder va començar la seva carrera artística com a pintor. Els guaixos van ser una presència constant en tota la seva obra i sovint preparaven el terreny per als mòbils. Feia servir aquest format diàriament, ja que sempre pintava uns quants fulls abans de continuar treballant en les seves escultures. Sovint es referia als seus guaixos com el seu «exercici matinal».



Malgrat que principalment eren abstractes, les composicions de Calder estaven fetes amb formes i objectes identificables com, per exemple, el sistema solar, piràmides, esferes i figures amb rostres, que convidaven el visitant a formar-se nombroses interpretacions de la seva obra.



Les peces exhibides a l’exposició Calder. La geometria del color són un reflex de tota la seva obra i han estat curosament seleccionades per expressar la seva passió per aquest format, el seu amor pel color i el moviment i la forma, que ha donat com a resultat aquestes vibrants obres en paper. Així doncs, cada obra és un producte acabat per ell mateix i no merament un experiment iconogràfic o un dibuix preparatori per a les seves escultures.



Activitats

Al voltant de l’exposició s’han organitzat un seguit de propostes paral·leles. La primera serà durant el cap de setmana següent a la inauguració, el diumenge 27, i consistirà en una visita guiada a càrrec de la historiadora de l’art Carla Guinot, qui repetirà com a guia el 19 de juliol, en una visita nocturna en el marc de la iniciativa Nits d’estiu als museus.



L’art de Calder acostuma a ser molt atractiu per als infants i el podran experimentar en primera persona amb el taller del 9 de juny que proposa «dibuixar i esculpir com Calder».



La música s’enllaçarà amb els colors del nordamericà el 23 d’agost amb el Concert del grup Hirundo Maris amb Arianna Savall i Peter U. Johansen, una proposta dins del Festival de música antiga dels Pirineus 2018. Totes les activitats són gratuïtes i tindran lloc a l’Artalroc. Inscripció prèvia al telèfon.