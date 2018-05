Costa: «Hi ha un gran interès perquè RTVA no vagi a Encamp»

El conseller liberal, Ferran Costa, va ser molt clar ahir a l’hora de parlar del futur de Ràdio Andorra. Des de la formació es defensa que l’edifici hauria d’acollir RTVA amb l’objectiu de reduir despeses amb el que actualment es paga de lloguer i, a més, donar ús a un edifici històric actualment sense funció. Segons el Govern, però, el traspàs del mitjà de comunicació públic a Encamp tindria un cost massa elevat. Una afirmació que, a parer de Costa, «és només una excusa». «La realitat és que hi ha un gran interès en què RTVA no vagi a Encamp».



Segons el conseller liberal, a més de la minoria i la majoria comunal d’Encamp –que ja han indicat varies vegades de forma pública que estan a favor que la parròquia aculli RTVA–, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, també hi és favorable. «És el consell de ministres qui ho ha vetat motivat pels interessos de les famílies polítiques», va sentenciar Costa fent referència al lloguer que el Govern paga actualment per l’edifici en el qual es troben les instal·lacions, propietat de dues famílies encara que el 80% pertany a la família Vila Amigó.

Entre cinc i sis milions d’euros

Els liberals van demanar al Govern que presentés un informe detallant el cost que tindria el trasllat del mitjà de comunicació públic a la infraestructura situada a Encamp ara fa més d’un any. Dit informe, tal com va avançar aquest rotatiu, quantificava entre cinc milions i mig i sis milions el cost del trasllat. Un preu massa elevat a parer del Govern que, en principi –ja que oficialment encara no s’han manifestat– descartaria la idea d’RTVA i optaria per instal·lar les dependències d’un ministeri a Ràdio Andorra.



El parlamentari liberal defensa, però, que aquesta xifra es pot minvar i que cal fer altres estudis per tenir una quantitat ajustada al que la instal·lació requereix. A més, recorda que s’estan destinant «molts diners» a altres projectes com ara l’heliport nacional en comptes de destinar-los a Ràdio Andorra.

Majoria i minoria insisteixen

Els que tenen clar què volen a Ràdio Andorra són els consellers de la minoria i de la majoria del Comú d’Encamp. El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, va reiterar ahir després de la sessió de comú que «sempre hem apostat perquè RTVA es traslladés» a les dependències de Ràdio Andorra. «Entenem que és un indret adequat i a més a més, pel significat que ha tingut encaixaria perfectament, per tant, des del Comú d’Encamp continuarem defensant que aquesta proposta sigui la que s’acabi duent a terme». Sobre la possibilitat que finalment s’hi instal·li un ministeri, Torres va indicar que «hem rebut ecos que s’havia descartat [RTVA] però de manera oficial en cap moment se’ns ha traslladat i el dia que se’ns traslladi ja decidirem a veure què fem».



En el mateix sentit es va expressar el conseller Jordi Troguet: «Des d’un principi ho tenim claríssim i ens agafarem al que va dir el ministre quan va prendre possessió del càrrec, que va dir que volia fer pujar RTVA a Ràdio Andorra». D’altra banda, Troguet va opinar que «museus o ministeris no li correspon» a l’espai encampadà. «No se qui de Govern està en contra, ens ho imaginem però no ho direm. Però no crec que hi hagi un indret més maco i millor que aquest perquè hi puguin anar les instal·lacions d’RTVA», va concloure.