DA diu que esperarà els informes de l’heliport abans de posicionar-se

«DA mantindrà una actitud prudent i responsable en relació al futur heliport nacional». Així començava un comunicat enviat ahir pel partit taronja sobre la futura infraestructura pressupostada pel Govern del mateix color polític que ha defensat fins ara que les Tresoles és una bona ubicació. Segons argumenten, aquesta postura respon al fet que no es disposa encara de tots els elements tècnics que facin possible una «valoració objectiva i raonada en relació l’emplaçament amb el qual s’està treballant ara mateix des del Govern i entenem que aquesta no es podrà fer fins que no es disposi de tots els elements necessaris».



La formació defensa que l’heliport és una infraestructura necessària per al desenvolupament del país, però evita mullar-se sobre l’emplaçament del mateix justificant que «per la seva complexitat, requereix d’una anàlisi pausada i racional que únicament s’estarà en disposició de fer quan s’hagin rebut tots els informes tècnics que s’han encomanat». «Qualsevol posicionament que no es derivi del contingut d’aquests informes implica un posicionament prematur que només pot donar peu a especulacions», afirmen.