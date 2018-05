La Purito Andorra estudia augmentar el nombre de participants

El comú d’Andorra la Vella torna a donar suport a la marxa ciclista ‘La Purito Andorra’, que passarà per la Comella en el seu recorregut. Per aquest motiu, aquest dimarts al matí el cònsol menor i conseller d’Esports d’Andorra la Vella, Marc Pons, i el ciclista Joaquim Rodríguez han signat un conveni a través del qual la corporació comunal torna a donar suport a aquesta prova esportiva per tercer any consecutiu. La marxa celebra aquest any a la quarta edició i ja ha arribat a les 2.000 inscripcions, amb participants de deu nacionalitats diferents.



Tal com ha explicat Pons, el comú fa una aportació de 8.360 euros i en contrapartida la imatge de la parròquia sortirà als diferents suports publicitaris i també es difondrà a les xarxes socials. En aquest sentit, ha recordat que Rodríguez té més de 300.000 seguidors a les xarxes socials. Rodríguez ha manifestat que és “un honor” tenir el comú de la capital com a col·laborador i ha afegit que la marxa mou moltes persones que no només venen a passar un cap de setmana al país per fer la cursa sinó que hi passen més dies. “Per la seva ubicació”, el comú d’Andorra la Vella és dels comuns que “més s’aprofiten” d’aquesta arribada de participants i les seves famílies. El ciclista ha recordat que la marxa rep el suport també de les corporacions comunals de Sant Julià de Lòria i d’Encamp, on la marxa té la sortida i arribada.



En aquesta quarta edició, l’organització “s’ha superat” i ja s’ha arribat a la participació màxima, els 2.000 corredors i ara avaluen la possibilitat que la xifra es pugui incrementar, tot i que abans de prendre aquesta decisió cal tenir en compte diferents aspectes ja que s’ha de veure si són “capaços” d’assumir aquest volum amb garanties. De fet, ha recordat que, entre d’altres, “caldrien més voluntaris i més avituallament”. De fet, hi ha hagut un increment de les inscripcions quan s’ha sabut que Carlos Sastre era el convidat, i no només de ciclistes procedents d’Espanya sinó fins i tot de països que s’estrenen, com Finlàndia.



A l'últim, Rodríguez ha remarcat el fet que hi hagi molt corredors residents que “ho estan fent molt bé” al Giro d’Itàlia i ha afegit que des que ell va arribar són molts els ciclistes que han vingut a viure al país, ja que s’han adonat que és “perfecte per entrenar”.