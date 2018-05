159 estudiants comencen els exàmens de la POB

Fins a 159 estudiants s’examinen des d’aquest dimecres i fins al 30 de maig de la Prova Oficial de Batxillerat (POB) 2018, convocada pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. D’aquest total, 143 són escolars i 16 candidats lliures. Els exàmens es desenvoluparan els dies 16, 17 i 18 al Centre de Formació Professional d’Aixovall i els dies 28, 29 i 30 a l’escola andorrana de batxillerat de la Margineda. Un total de 39 estudiants són dels batxillerat artístic i de la comunicació, 55 del cientific i tecnològic (els més nombrosos), 43 de l’econòmic i social i 22 de l’humanístic i lingüístic. Els candidats lliures es presenten als exàmens de manera esglaonada, ja que tenen un termini de cinc anys per obtenir el títol de batxiller. Els resultats es publicaran dijous 7 de juny a les 12 hores al tauler d’anuncis del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i a la pàgina web www.educacio.ad .

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació