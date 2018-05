Nous agents per lluitar contra el contraban, blanqueig i delictes tecnològics

La sala del Prat del Roure ha acollit aquest dimarts al matí la cerimònia de jurament de la promoció més nombrosa de la història del Cos de Policia. Es tracta de 33 nous agents –només dos d'ells dones– que a partir d'ara comencen un any de prova i que seran destinats principalment a les patrulles de seguretat ciutadana. Dels 33, 28 efectius serviran per cobrir prejubilacions i només 5 places són de nova creació. A més, ja està en marxa una nova convocatòria per incorporar 10 noves places i cobrir 3 baixes més, que esdevindran agents de policia l'any vinent.



Les noves incorporacions permetran poder reforçar les àrees en què s'han incrementat els delictes o en què les tasques són cada cop més complexes i que requereixen de més especialització, com és la lluita contra el contraban, els delictes tecnològics, el crim organitzat o el blanqueig de capitals.



En el cas del contraban, abans de final d'any es crearà de manera definitiva el nou grup antifrau, que fins ara ja funcionava amb agents dedicats a temps parcial, i que comptarà amb cinc persones adscrites a temps complet. A més, com ha explicat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també es podrà fer realitat una altra assignatura pendent: cobrir la frontera del Pas de la Casa les 24 hores per prevenir el contraban i preservar la seguretat ciutadana.



El director del Cos de Policia, Jordi Moreno, també ha parlat de l'augment dels delictes tecnològics, els d'agressions i de violència de gènere, motius pels quals ha estat necessari augmentar el nombre d'efectius del cos. A més, ha assegurat que cada cop tenen més feina per garantir la seguretat en esdeveniments culturals o esportius, que són cada cop més importants i reuneixen més gent, o per reforçar la vigilància en festes majors.



En un futur proper, el director del cos també ha recordat que caldran més efectius per a la nova seu de la justícia i per fer front a delictes relacionats amb el joc. De moment, ja s'ha creat una unitat de joc dins de l'àrea de policia criminal i del grup de blanqueig i de delictes socioeconòmics, que ha començat a formar-se i que s'anirà ampliant de cara a la posada en funcionament del futur casino.



Quan l'any vinent s'incorporin els 13 agents més, "donaran un respir important al cos, perquè podrem reforçar totes les àrees en les quals hi ha mancances", ha assegurat Moreno. Poc abans d'aquestes incorporacions, es tornarà a valorar si cal obrir una nova convocatòria, però de moment es consideren suficients. Jordi Moreno ha aprofitat per fer una crida a presentar-se a la nova convocatòria d'agents de policia, que estarà oberta fins al 25 de maig, i sobretot pel que fa a les dones, ja que per al cos "és una necessitat important".



La llei de seguretat pública "ens ajudarà molt"

Jordi Moreno ha valorat molt positivament l'entrada a tràmit parlamentari del projecte de llei de seguretat pública, per facilitar la tasca en problemàtiques d'ordre públic com manifestacions, consum de drogues dels menors al carrer o consum d'alcohol, l'anomenat 'botellón'. En aquest darrer cas, fins ara la llei obligava a traslladar els grups de joves al despatx de policia i un seguit de tràmits administratius que entorpien la feina dels agents i evitaven que poguessin continuar patrullant al carrer, mentre que quan entri en vigor la llei, es podrà sancionar en el mateix lloc dels fets.