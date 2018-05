Conveni per a l'accés a l'habitatge amb finalitats socials

El Govern i la Creu Roja Andorrana han signat aquest dimarts un conveni marc que estableix les normes de col·laboració entre ambdues parts i especifica quins són els àmbits de cooperació que l’executiu “té o pot tenir en el futur” amb l'ONG, tal com ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. En aquest sentit, Espot ha avançat que les entitats cíviques podrien ajudar l’executiu amb la problemàtica de l’escassetat de pisos de lloguer i l’increment de preus. D’aquesta manera, ha destacat que “un àmbit privilegiat on es vol comptar amb la col·laboració de les entitats cíviques és l’habitatge”, ja que algunes d’aquestes associacions tenen pisos que podrien destinar a finalitats socials.



Tot i que les dues parts encara no han tractat aquesta qüestió de l’habitatge, el ministre d’Afers Socials ha manifestat que ja s’ha contactat amb Càritas, ja que aquesta associació té pisos de propietat que, per exemple, es podrien destinar a persones en risc d’exclusió social o als refugiats que arribaran al país. En aquest sentit, el president de la Creu Roja, Josep Pol, ha destacat que ells van rebre una herència l’any passat i que a Espanya la Creu Roja rep donacions d’immobles que després es donen amb finalitats socials, per la qual cosa la col·laboració "hauria d'anar per aquí".



D’aquesta manera, Pol ha concretat que si abans de la crisi els serveis de la Creu Roja eren al 80% socorrisme i el 20% social “ara la balança ha canviat” i és a la inversa i ha destacat que davant certes necessitats socials, l’ONG pot tenir una actuació més àgil que la de l’executiu.



Espot i Pol han posat com a exemple de col·laboració entre el Govern i la Creu Roja Andorrana el menjador social, que en el moment de crisi econòmica va servir per donar “una resposta ràpida, àgil i eficient” a una necessitat que hi havia però que darrerament havia anat a la baixa. Així, tal com ha concretat Pol, i ja com s’havia anunciat, només quedaven dos o tres usuaris i es va decidir tancar-lo per reconduir el servei amb “recursos alternatius”.



Els àmbits en què la Creu Roja i el Govern col·laboren són, per exemple, inclusió social, telassistència, el transport sanitari, les campanyes de donació de sang, en voluntariat o en formacions de socors. De moment, els diferents convenis de col·laboració que hi ha entre la Creu Roja i els ministeris continuaran sent vigents i quan arribin al seu venciment o se n’hagin de fer de nous es farà sota el paraigua d’aquest conveni marc. En la signatura hi han pres part els ministres d’Afers Socials, d’Afers Exteriors, de Salut i de Cultura, Joventut i Esports.