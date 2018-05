Marsol assegura que les fuites d'aigua a Meritxell aniran a la baixa

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha lamentat la nova fuita d'aigua que es va produir aquest dilluns al vespre a l'avinguda Consell d'Europa a causa de les obres de l'avinguda Meritxell. Marsol ha assegurat que es va solucionar molt ràpidament, ja que en una hora es va restablir el servei, gràcies a les guàrdies que es fan per actuar en cas de trobar-se amb aquestes situacions. Els fets van tenir lloc cap a les 9 de la nit i, segons Marsol, no es van haver de lamentar danys en cap establiment, de manera que tot va quedar en un ensurt. La cònsol major ha assegurat que, a partir d'ara, els problemes de fuites d'aigua a poc a poc han d'anar millorant, ja que es passarà a treballar pel costat del carrer on no passen les canalitzacions.

Marsol ha explicat que des de l'inici de les obres de l'avinguda Meritxell s'han produit fins a nou fuites d'aigua, una xifra que no considera exagerada perquè "és una obra molt important" i que, tot i que s'ha demanat a les empreses que extremin les precaucions, és difícil perquè les canonades no passen per una galeria de serveis sinó que estan recolzades al mateix subsol. Així, "per molts motius apareixen pedres a sota i només pel simple moviment, com que la canonada té tanta pressió, només tocar-la una mica es trenca".

En tot cas, la cònsol ha assegurat que s'ha demostrat que "som eficients reparant les fuites", i creu que s'està reaccionant bé, de manera que demana continuar confiant amb el servei d'aigües i amb les empreses encarregades de l'obra.