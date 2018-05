Retirada del mercat de tires reactives per determinar la glucosa en sang

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) de la retirada del mercat de determinats lots de tires reactives Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa fabricats per Roche Diabetes Care. El motiu d’aquesta retirada és que poden generar resultats erronis després d’insertar-les en els mesuradors de glucosa.

Les tires Accu-Chek Aviva s’utilitzen amb el mesurador de glucosa Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano, Accu-Chek Aviva Connect, Accu-Chek Aviva Combo, Accu-Chek Aviva Expert i Accu-Chek Aviva Insight. Les tires Accu-Chek Performa s’utilitzen amb el mesurador de glucosa Accu-Chek Performa.

L’empresa Roche Diabetes Care ha adoptat aquesta mesura en identificar alguns lots de tires reactives que poden mostrar un número més elevat d’errors després d’insertar la tira en el mesurador de glucosa. El problema es pot identificar mitjançant el missatge d’error que apareix al mesurador després de la inserció de la tira o perquè el dispositiu no reconeix la tira. No obstant, en alguns casos, aquestes tires poden donar un resultat anòmal, és a dir, un valor més alt o més baix que el real.



Recomanacions:

a) Professionals de centres sanitaris i oficines de farmàcia

- Si disposa de tires reactives de glucosa Accu-Chek Aviva o Accu-Chek Performa

dels lots i referències indicats en el quadre adjunt, posi’ls en quarantena i contacti amb l’empresa per a la seva devolució.

- Si ha lliurat o venut tires reactives a pacients de la marca i lots indicats en aquesta nota intenti identificar-los per compartir amb ells aquesta informació i que puguin contactar amb l’empresa per procedir a la substitució de les tires.

b) Pacients

Si utilitza les tires reactives de glucosa Accu-Chek Aviva o Accu-Chek Performa dels lots i referències indicats en el quadre adjunt:

- No les utilitzi.

- Contacti amb el Servei d’Atenció al Client d’Accu-Chek (0034-900535710) per rebre les indicacions per efectuar la devolució i substitució de les unitats afectades.

- Utilitzi un altre lot de tires reactives per al control de la glucosa.