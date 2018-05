Nou pàrquing al costat de la Dama de Gel

El comú d'Andorra la Vella ja ha tancat un acord amb els propietaris del terreny situat al costat de la Dama de Gel, entre l'avinguda Consell d'Europa i el carrer de la Valira, per ubicar-hi un nou aparcament comunal que tindrà unes 215 places. Les obres de construcció i adequació de l'espai començaran la setmana que ve, i tenen una previsió de finalitzar en un termini de mes i mig. Aquest dijous es portarà l'acord de la junta de govern al consell de comú per ser aprovat, tal com ha apuntat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. El cost total serà de 300 mil euros i es pagarà un lloguer de 12.000 euros mensuals als propietaris dels terrenys. L'entrada al nou aparcament serà pel carrer Valira. En el marc de construcció i inauguració de nous espais per deixar el cotxe, el comú ha obert aquest dimarts al matí el nou aparcament situat al costat de l'Estació Nacional d'Autobusos i que té una capacitat per a 105 vehicles. Com la resta de pàrquings, gaudirà de mitja hora gratuïta.