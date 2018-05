El PS alerta que el contracte amb Badia Advocats pot ser «il·legal»

El conseller general del PS, Pere López, ha alertat a tots els parlamentaris que la contractació de Badia Advocats per part de l’AREB i els honoraris que se’ls hauria de pagar (pels quals el Govern vol aprovar un crèdit extraordinari de tres milions d’euros) presenta diversos aspectes que serien «com a mínim irregulars, si no il·legals». En aquest sentit López va enviar un correu electrònic a tots els consellers on els facilita la documentació rebuda via demanda d’informació sobre les despeses que s’han de cobrir amb el crèdit extraordinari.



En el missatge el socialdemòcrata afirma que un cop analitzada la documentació considera que es podria estar vulnerant «la Llei general de les finances públiques, la Llei de contractació pública i alhora comporta que existeixin molts dubtes en relació a l’ús dels diners públic». Per tot plegat, continua, va prendre la decisió «certament poc habitual» de compartir la informació rebuda, tenint en compte que el projecte de llei ha estat objecte d’una esmena a la totalitat per part de la formació i aquesta s’ha de votar en la sessió de Consell General de demà.

Consideracions

En el correu electrònic, Pere López, assenyala tot de punts que des del seu punt de vista no serien clars. El parlamentari exposa que la data d’adjudicació definitiva de les despeses és el 12 de desembre del 2017 «i, per tant, molt posterior al gruix de les despeses que es volen finançar (iniciades el 2015)». Això ho considera «absolutament irregular» en relació a la Llei de finances públiques. També apunta que l’adjudicació no respecta la Llei de contractació pública d’una banda i no es donen els motius per a una adjudicació directa. Així es detalla que s’intenta justificar «en tres arguments que no es donen en la contractació en qüestió: el caràcter urgent, especificitat tècnica de l’encàrrec i confidencialitat.



Pel que fa a les tarifes professionals, s’indica que s’han aplicat «considerant uns imports reclamats quan en realitat no hi ha reclamació d’imports per quant els saldos bancaris són en qualsevol cas titularitat dels clients amb independència de la seva situació en les diferents entitats bancàries. Per tant, es tracta d’unes demandes de nul·litats d’acte i en cap cas de reclamacions d’imports». També troba «desproporcionat» aplicar tarifes d’acord amb els imports dels comptes bancaris.