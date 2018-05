Nou pàrquing al costat de la Dama de Gel

Andorra la Vella comptarà amb un nou aparcament de 215 places al costat de la Dama de Gel, entre l’avinguda Consell d’Europa i el carrer de la Valira. Els treballs de construcció i adequació de l’espai començaran la propera setmana i es preveu que estiguin enllestits en un mes i mig. El seu pressupost està valorat en 300.000 euros, més un lloguer de 12.000 mensual als propietaris. D’aquesta manera el comú, pretén avançar-se «a una possible obra particular al Fener». Així ho ha anunciat ahir la cònsol major, Conxita Marsol en la inauguració del nou pàrquing Estació central. Es tracta d’un nou espai situat al costat de l’Estació Nacional d’Autobusos que consta de 105 places. Aquest aparcament, segons Marsol, era «molt necessari, tenint en compte l’actual estació d’autobusos i la nova futura seu de la justícia». Com la resta de pàrquings públics, aquest oferirà mitja hora gratuïta d’estacionament i una hora amb la targeta PK.



En relació a un altre futur espai d’aparcament, el del Centre Ciutat de tres plantes, la cònsol va assegurar que està quedant «molt espectacular» i, pel que fa a l’ascensor i l’escala de la Quirola, va anunciar la seva inauguració pel mes que ve.

Fuites a Meritxell

Marsol també ha aprofitat la inauguració per explicar que des de l’inici de les obres de l’avinguda Meritxell s’han produït fins a nou fuites d’aigua, una xifra que no considera exagerada perquè «és una obra molt important» i «acostuma a passar». Malgrat que s’ha demanat a les empreses la màxima precaució, el fet que no hi hagi una galeria tècnica, fa que les canonades estiguin recolzades al mateix subsòl. Així, «per molts motius apareixen pedres a sota i només pel simple moviment i la pressió, la canonada es trenca». Ara, però, s’espera que aquests incidents vagin a la baixa perquè les canalitzacions passen per l’esquerra i aviat es començarà a treballar a l’altre costat.



En tot cas, la cònsol ha assegurat que s’ha demostrat l’eficàcia en les reparacions, i creu que s’està reaccionant bé, de manera que demana continuar confiant amb el servei d’aigües i amb les empreses encarregades de l’obra.