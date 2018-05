Diagne espera trobar-se al Barça als play-off

Moussa Diagne ho té clar: «Jo prefereixo jugar contra el Barça una altra vegada». En aquest sentit, el jugador del MoraBanc explica que encara «no han parlat dels rivals» dels play-off amb els companys però creu que «els grans no volen jugar contra el MoraBanc perquè sempre han competit i, a vegades, guanyat».

Ara per ara, el jugador explica que han aconseguit l’objectiu d’estar entre els vuit primers, «però no hem d’abaixar els braços per acabar vuitens». «Hem de mirar cap a dalt perquè el cinquè està molt a prop, estem empatats amb el sisè, i divendres juguem contra ells», comenta. «Veig als meus companys amb ganes d’estar entre els cinc millors i volem complir aquest somni», remarca.

«Un sempre ha d’afrontar els darrers partits de la temporada al 100% físicament, però hi ha gent al darrere que ens està ajudant per afrontar-los al 200%, el meu objectiu és seguir creixent com a jugador i equip, i veure fins on podem arribar. És el mateix que el dels meus companys», destaca.

En aquest sentit, Diagne considera que l’Unicaja i el València són «rivals que van bé per preparar els play-off, perquè són equips d’Eurolliga i sempre estan lluitant pel títol». «Serveixen per millorar i abans de competir en un gran repte, va bé jugar contra grans equips», afirma.

De cara al seu futur, destaca «la seva felicitat» perquè està «molt content» al club tricolor, sobretot amb «la gent, l’afició i els nens». «Ara per ara no veig el futur, només em centro en el partit del diumenge», assenyala.

El Barça es reforça

Un possible rival del MoraBanc als play-off, l’FC Barcelona Lassa, ha contractat fins al final de temporada a Jalen Reynold, pivot nord-americà de 25 anys i de 2,06 metres. És natural de Detroit i fins ara formava part de la plantilla del Grissin Bon Reggio Emilia italià. En aquest sentit, el jugador aconsegueix una mitjana d’onze punts per partit i captura uns set rebots en cada matx. L’acord és només fins a final de temporada, de moment.