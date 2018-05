Cardelús afronta la seva segona experiència mundialista

El pilot andorrà Xavi Cardelús disputarà el proper cap de setmana el Gran Premi de França de Moto2 al circuit de Le Mans. Serà la segona carrera esportiva del pilot que es va estrenar a Xerès amb una molt bona actuació entre els millors pilots del món de la seva categoria. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta segona wild-card és continuar aprenent i millorant a l’elit del motociclisme mundial.

Així mateix, Cardelús torna a un escenari on ja va competir perquè a Le Mans ja havia corregut les proves corresponents a la categoria de Moto3 del FIM CEV Repsol abans de passar a Moto2. Divendres es disputaran les dues sessions d’entrenaments lliures que aniran seguides d’una de lliures i la de classificatoris de dissabte. La cursa es disputarà diumenge a partir de les 12.20 hores.

«A l’hora de plantejar aquesta segona cursa del Campionat del Món no puc dir res que no sigui que estic molt il·lusionat i amb la determinació de continuar treballant i aprenent tot competint amb els millors pilots del món», explica.

En aquest sentit, considera que «l’estrena a Jerez va ser molt positiva, sobretot, perquè en tot moment vaig rodar en temps competitius i la 22a posició final, juntament amb els meus registres així ho van demostrar. En tres dies vaig aprendre molt i ara es tracta d’aplicar-ho a Le Mans i continuar creixent com a pilot i millorant les meves prestacions». «El traçat francès ja el conec perquè he competit en ell en altres ocasions tot i que mai ho he fet a la categoria de Moto2. Es tracta d’un circuit molt exigent que té parts molt ràpides i d’altres molt tècniques amb frenades fortes i canvis molt radical. El repte no és fàcil, però tots plegats estem treballant al màxim, amb tota la confiança i la il·lusió per tornar a estar a l’altura», afegeix.