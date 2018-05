La Seu vol més pressupost contra la processionària

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana una moció presentada pel grup de Compromís en què es demana instar la Generalitat de Catalunya a incrementar el pressupost i els tractaments aeris per aturar la plaga de la processionària del pi. A la proposta s’hi van afegir l’equip de govern (PDeCAT) i ERC, que hi van fer les seves aportacions, mentre que la CUP es va abstenir.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va defensar les transaccions afegides per l’equip de govern per tal de donar al text «efectivitat i realisme científic». Batalla va recordar que «el tractament de la processionària és complex» i va informar que ja n’han parlat amb el Departament d’Agricultura pel que fa a l’afectació a la Seu i l’Alt Urgell. Des del punt de vista tècnic, el consistori recorda que la processionària «és un insecte autòcton que cíclicament es multiplica i debilita els arbres, però no els mata». En tot cas, va afegir «sí que és perillós per a animals i persones», segons informa Ràdio Seu.



A més, Batalla va matisar que ja existia un pla anteriorment i que «fa temps que s’estan fent tractaments contra la processionària». L’any passat, al mes de setembre es va fer tota l’operativa des de l’aeroport de la Seu i l’aeròdrom de Cerdanya, que va incloure 20.000 hectàrees (a l’Alt Urgell, 2.738) i també va abastar boscos de l’Alta Ribagorça, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Pallars Jussà i la Cerdanya. El 2016, a les zones tractades hi va haver una mortaldat del 95% i «aquest any es farà noves actuacions, perquè és evident que encara hi ha zones pendents de tractar», va dir.



En la seva condició de tècnic forestal, el portaveu d’ERC, Francesc Viaplana va assegurar que «no és cert que no s’hagin fet accions» perquè «a la comarca s’ha actuat en diverses zones». En nom de Compromís, Òscar Ordeig, per la seva banda, va recordar que «la plaga de la processionària continua present malgrat el fred d’aquest hivern» i que «a banda del dany al paisatge, també suposen un risc per a persones i animals: irritació, problemes respiratoris i fins i tot la mort d’alguns gossos.

El pressupost actual per fer front a la precessionària és d’un milió d’euros.