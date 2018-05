Els antiheliport celebren que el projecte s’aplaci

La plataforma antiheliport celebra que el Govern plantegés diumenge la possibilitat d’aplaçar la construcció de la infraestructura a la propera legislatura. El cap de Govern és incapaç de posar terminis al projecte, sobretot després de saber que l’Aviació Civil francesa es negués a elaborar l’informe que hauria de validar l’emplaçament. «Que diguin que no es farà aquest mandat és una manera elegant de dir que no hi ha elements que justifiquin la viabilitat de l’heliport de les Tresoles», va assegurar un membre de la plataforma, que no vol ser citada.



Ho va dir ahir a la sala d’actes del Comú d’Escaldes, durant la reunió de poble que va organitzar la plataforma per informar dels desavantatges de la instal·lació. Alfons Miralles, cap visible del grup antiheliport, va destacar el pendent del 30% que presenta el terreny on es vol construir la infraestructura. També va insistir en els riscos derivats de la proximitat amb la central de FEDA, ja que en cas d’accident, la població es quedaria sense subministrament elèctric. Segons les autoritats en aviació dels Estats Units, hi ha un accident d’helicòpter cada 10.000 quilòmetres. «Tenint en compte el trànsit a Andorra, hi hauria un accident cada cinc anys», va dir Miralles.

El portaveu de la plataforma també va destacar que segons els estàndards de seguretat de Catalunya, els helicòpters han de sobrevolar les zones habitades a un mínim de 400 metres d’alçada, mentre que el projecte de l’heliport a les Tresoles preveu trajectes que passaran per sobre de nuclis urbans a 100 metres, segons va explicar Miralles.



La reunió de poble també va comptar amb la participació de Cèlia Vendrell, del PS d’Escaldes; Marc Magallón, dels liberals del mateix comú, i Víctor Naudi, conseller d’SDP.