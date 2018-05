La Policia admet un increment dels delictes de violència de gènere

Els delictes d’agressions són uns dels que més han augmentat en els últims mesos, «i malauradament destaquen sobretot els de violència de gènere», ahir va admetre per primera vegada el director de la Policia, Jordi Moreno. De fet, els delictes de maltractament en l’àmbit domèstic s’han convertit en un habitual del balanç que el cos publica cada setmana.

Per fer front a aquest increment i també al dels delictes tecnològics, de contraban i de blanqueig de diners, el cos compta amb els 33 nous agents de policia de la 53ena promoció que just ahir van jurar el càrrec en un acte solemne davant de les autoritats. «Quan estiguin plenament operatius, haurem de veure on els situem dins de l’organigrama per cobrir aquestes necessitats», va indicar el director de la Policia.

Tot i tractar-se de la promoció més nombrosa de la història, aquests 33 efectius –dos dels quals són dones– només representen cinc noves incorporacions, ja que les 28 restants cobreixen les prejubilacions dels últims anys. De tota manera, des de fa dies i fins al proper 25 de maig, hi ha oberta la convocatòria de 13 places més d’agent de policia, deu de les quals són de nova creació i les altres tres per cobrir vacants. Ara són 254 policies i a partir de l’any vinent –quan s’incorporin aquests 13– ja rondaran els 270. «Aquesta és la xifra més gran que el Cos de Policia ha tingut mai i és el càlcul que creiem més adequat i proporcionat tenint en compte les tasques a les quals ha de fer front», va destacar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. El director de la Policia va matisar que «donarà un respir important al cos per poder reforçar totes les àrees on hi ha mancances i els grups més importants».

Grup permanent

En aquest sentit, Moreno i Espot van insistir en la lluita contra el contraban. Ara per ara, el Cos de Policia compta amb alguns efectius que es dediquen parcialment a aquesta tasca perquè han d’invertir la resta del temps a moltes altres, però al llarg d’aquest 2018 es constituirà el nou Grup d’Antifrau –va avançar Espot–, que en un inici incorporarà cinc agents que es dedicaran específicament a prevenir i combatre els delictes de contraban.

De tota manera, en la lluita contra el tràfic il·legal de tabac, la frontera del Pas de la Casa és un element clau. «No se’ns escapa i aquestes noves incorporacions ens permetran acabar amb una assignatura pendent que és cobrir la frontera francoandorrana les 24 hores del dia», va especificar Espot.

Noves missions

Segons va explicar Moreno, el cos també té cada vegada més «missions». «Se’ns demana ser presents a festes majors o esdeveniments culturals i esportius, com el Campionat del Món d’Esquí o de Trial, que comporten molta aglomeració de gent i, per tant, hem de ser-hi per garantir-ne la seguretat», va aclarir el director de la Policia. Tot i així, amb aquestes missions es referia també als policies que es requeriran a la futura Seu de la Justícia o a la desena d’efectius que es destinaran a la nova unitat del joc, dins del grup de blanqueig de diners i delictes socioeconòmics de l’àrea de policia criminal. «Ara hi ha un cap i un agent dins d’aquesta unitat que ja s’estan preparant i anirem fent formacions perquè quan entri el casino en funcionament puguem tenir professionals suficientment especialitzats», va aclarir Moreno.

Llei de seguretat

Espot va incidir en el fet que «les funcions dels agents de policia són cada cop més complexes». I el director del cos va coincidir-hi però va destacar que «la llei de seguretat que hi ha a tràmit parlamentari ens permetrà guanyar agilitat i efectivitat» tot posant com a exemple els casos de botellón. «Ara el reglament és una mica feixuc i quan controles un grup has de fer tota una sèrie de documentació i, si són menors, portar-los al despatx i trucar als pares. Amb la nova llei podrem sancionar al mateix lloc», va subratllar.