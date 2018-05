El CSJ i els advocats faran reunions trimestrals

Els presidents de la jurisdicció i diversos representants del Col·legi d’Advocats es reuniran trimestralment per parlar sobre les qüestions que els preocupin. Això és el que es va acordar en la reunió que ahir va mantenir el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, amb el col·lectiu per parlar sobre el col·lapse a la Batllia que des del col·legi van denunciar el mes passat.

«Ja s’havia fet anys enrere i permetrà millorar les relacions amb els advocats i evitar discutir sobre temes que surten a la premsa», va apuntar Casadevall. Aquestes reunions seran trimestrals i comptaran amb tots els presidents de la jurisdicció –el del Tribunal de Corts, el Superior, la Batllia i la Fiscalia–, dos membres del CSJ i uns quatre representants dels advocats. La primera es durà a terme a finals de juny i servirà per tractar qüestions com el suposat col·lapse a la Batllia o la seguretat del sistema informàtic de la justícia. «Ahir no s’hi va entrar perquè es va establir aquest nou procediment de reunions de treball», va justificar-se Casadevall.