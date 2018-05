Acció Feminista defensa la necessitat de posar quotes

Un tuit del col·lectiu Acció Feminista ahir denunciava la falta de paritat en les llistes per a les eleccions al Consell d’Administració de la CASS. Si bé sostenien que la branca d’assalariats ho és força, ja que de les vuit candidatures, tres són integrades per homes, tres per dones, i les altres dues són mixtes –tot i que la dona hi va de suplent–, remarcaven que la dels pensionistes no ho és tant –només hi ha tres dones entre les sis candidatures– i la dels empresaris menys –una única dona i de suplent–. «Volem denunciar que les llistes no reflecteixen la realitat andorrana», va explicar la membre del col·lectiu feminista Antònia Escoda. Aquesta integrant va apuntar que des de l’associació «no pretenem que es donin llocs a les dones per ser dones, sinó que se les valori per la seva vàlua i capacitat».

Disparitat en els alts càrrecs

Per això, des d’Acció Feminista defensen que el camí a seguir és «posar quotes». Escoda va especificar que «no és el que voldrien però que és necessari aplicar-ne fins que es trenquin les desigualtats». La integrant va posar de manifest que «les lleis de per se no són desiguals, però que les xifres són tossudes» i, per exemple, hi ha disparitat en els consells directius de les entitats parapúbliques andorranes.

Com mostrava la infografia que van preparar des de la comissió d’economia, un 76,3% dels membres dels consells directius són homes, enfront del 23,6% que són dones. I en el cas dels consells d’administració la diferència encara és més accentuada: un 81,5% són homes enfront d’un 18,5% que són dones. Escoda va recordar que hi ha partits que ja apliquen les quotes, però va lamentar que a Andorra una llista electoral se sol configurar en funció dels vots que pot garantir una persona.