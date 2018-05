Dues víctimes mortals en l'accident d’un ultralleuger a l’aeroport d’Andorra-la Seu

Un ultralleuger s’ha estavellat aquest matí al final de la pista de l’aeroport d’Andorra-la Seu, fora ja de la instal·lació. L’aeronau comptava amb dos ocupants, que han perdut la vida.

Els Bombers de la Generalitat han estat alertats a les 10.49 hores de l’accident d’un ultralleuger. A la zona s’han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat amb efectius del GRAE (Grup d’Actuacions Especials), tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), efectius dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, personal de l’aeroport i efectius dels Bombers d’Andorra. Els Mossos han activat la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que es farà càrrec de la investigació per esclarir les causes de l’accident, que encara es desconeixen. També han procedit amb les tasques judicials per tal de fer l’aixecament de les víctimes. Seguint el protocol, la Direcció General de Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya, AEROCAT, en previsió de possibles dificultats a l'hora de gestionar la situació d'emergència. L'accés a l'aeroport es troba tallat a la circulació de vehicles.

La comitiva judicial i el metge forense es troben al lloc de l’accident. Els cossos de les víctimes es troben atrapats a la cabina i tot apunta a que els dos ocupants han mort a l’acte. Els bombers han escampat un coixí d’escuma per l’escapament de combustible de l’aeronau i els TEDAX dels Mossos es troben presents davant la possibilitat que es produeixi una explosió.