La Copa del Món de BTT espera arribar als 60.000 assistents

El compte enrere per a la Copa del Món de BTT, que tindrà lloc a Vallnord del 10 al 15 de juliol, ja està en marxa. El cap de Govern i president d'honor de l'esdeveniment, Toni Martí; el ministre de Turisme, Francesc Camp; els cònsols de la Massana, David Baró i Raül Ferré, i el director general d'Emap, Josep Marticella, han premut de manera simbòlica el botó que encén el contador dels dies que falten per a la prova: un total de cinquanta. Per a aquesta edició, la sisena Copa del Món que se celebra al sector de Pal Arinsal, es confia tornar a assolir, o fins i tot superar, la xifra d'assistents de l'any passat, que va ser de 60.000 persones, ha assegurat Baró. També s'aspira a repetir les dades d'audiència acumulada entre televisions i emissions per Internet arreu del món, i que va ser de 64,9 milions de persones. D'altra banda, el cònsol s'ha mostrat "pràcticament convençut" que tornaran a ser seu d'aquestes proves el 2019 i el 2020. La decisió es farà pública molt properament, ha explicat.