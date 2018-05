Comença el compte enrere per la Copa del Món de BTT

Ja ha començat el compte per la Copa del Món de BTT. Vallnord acollirà la prova del 10 al 15 de juliol i es preveu 700 participants de 40 països, a més de 60.000 espectadors. La setmana següent se celebraran els mundials Master i ja hi ha 650 inscrits de 25 països. El cap de Govern, Toni Martí, de Turisme, Francesc Camp, els cònsols de la Massana, David Baró i Raül Ferré, i el director general d'Emap, Josep Marticella, han premut el botó que ha encès el comptador dels 50 dies que falten per l'inici de la prova. Així mateix, Baró s'ha mostrat molt convençut del fet que l'UCI donarà el vistiplau per tornar a acollir la prova durant l'any 2019 i 2020. La decisió es farà pública de manera imminent i tot apunta que no hi hauria d'haver cap problema per tornar a ser seu de la prova.

En aquest sentit, s'espera igualar -i si pot ser, superar- el públic de la passada edició i s'espera també repetir les dades d'audiència entre televisions i emissions per Internet d'arreu del món. Per la seva banda, Albert Balcells, director d'Ocisport, empresa organitzadora de la prova, ha donat conèixer els detalls tècnics i pel que fa a el descens es mantindrà el circuit de 2,5 kilòmetres de les passades edicions, "un circuit que requereix qualitat tècnica i física i és molt exigent". Pel que fa al cross country olímpic, s'ha canviat l'emplaçament de la sortida i l'arribada per afavorir "els espectadors i les emissions per televisió".

Per la seva banda, Gerard Riart, ha donat a conèixer que, coincidint amb la Copa Catalana a Vallnord, se celebrarà la Copa d'Andorra, que permetrà que els ciclistes del país puguin obtenir punts UCI. Així mateix, Martí ha destacat que Andorra és "un referent de l'esport d'elit" i ha mostrat la seva satisfacció per poder acollir aquest esdeveniment.