Riera formarà part del repartiment d’'Alba, el jardí de les delícies'

L’andorrana Clàudia Riera Bertran interpretarà a J, un dels tres personatges protagonistes d’'Alba, el jardí de les delícies' de Marc Artigau, que produeix l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), Atrium, Teatre Nacional de Catalunya i Temporada Alta de Girona. El director de l’obra, Raimon Molins, ha escollit l’actriu andorrana, de 22 anys, per formar part d’un repartiment que completen Carme Elías i Lluís Marco.



Clàudia Riera, que actualment és alumna d’interpretació a l’Institut del Teatre, va participar en la lectura dramatitzada de 'Refugiats' de Sergi Pompermayer, que va formar part de la Temporada 2017 de l’ENA, i compta amb diverses experiències, tant als escenaris com en el format audiovisual, així com en el teatre de carrer.



Un dels requisits que l’ENA posava com a condició per formar part de la producció d’'Alba' era que el repartiment estés composat per una actriu andorrana en el paper principal que faltava per completar. L’Escena Nacional d’Andorra va facilitar un llistat d’actrius andorranes que complien el perfil i els requisits específics demanats pel director de l’espectacle i, finalment, Molins s’ha decantat per l’actriu escaldenca.



Claudia Riera se suma a un equip artístic que ja comptava amb participació andorrana en la figura d’Alfons Casal, com a ajudant de direcció, i que també inclou a David Bofarull en el disseny de llums, Emilio Valenzuela a l’escenografia o Joan Rodon en el disseny audiovisual.



'Alba' és un thriller de ciència ficció sobre el temps i allò humà. Un drama que es debat entre la soledat i la necessitat d’estimar a l’altre i a un mateix. L’obra tracta sobre Alba, una professora universitària jubilada, doctora en història de l’art, que ha decidit tenir una 'acompanyant': robots capaços de tenir empatia, d’ajudar a les feines de casa, d’emmagatzemar records i experiències, de ser amics, amants i còmplices. L’Home, un professor de literatura que anys abans havia mantingut una relació amorosa amb l’Alba i que ara són amics, el dia que coneix a J queda esfereït. Sembla real, humana i fins i tot és molt atractiva. Però sobretot el que més el pertorba, és que J està dissenyada exactament idèntica com l’Alba, quaranta anys enrere.



Un espectacle que es pregunta sobre la nova manera de relacionar-se i de gestionar la soledat de l’individu en la societat. Com funcionen els mecanismes de l’amor, l’amistat, la família i la fe en la societat que estem construint. 'Alba' s’estrenarà el 16 de novembre de 2018 al Temporada Alta de Girona, del 3 al 23 de desembre de 2018 al Teatre Nacional de Catalunya i al gener o febrer de 2019 (data per determinar) a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.