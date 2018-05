Projecte d'embelliment a l'avinguda Príncep Benlloch

El mes de setembre el comú d’Andorra la Vella presentarà als comerciants i propietaris de l’avinguda Príncep Benlloch un projecte més definit de la remodelació que s’hi vol fer, afegint les recomanacions que els veïns van fer en la reunió que van mantenir ambdues parts dimarts al vespre. Un dels suggeriments que van sorgir durant la trobada va ser que s’incideixi molt més en “la decoració”, de tal manera que aquest embelliment serveixi per donar-li a aquesta avinguda “caràcter, una nota distintiva”, tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, afegint que la proposta de la majoria comunal de fer el carrer unidireccional va ser, en principi, ben acollida.



Des de la corporació se’ls va informar que el que necessitaria aquesta zona seria voreres més amples perquè l’embelliment tingués un major impacte, per la qual cosa la solució és fer el carrer d’una sola direcció i que això, òbviament, tindrà una repercussió per a la mobilitat a la parròquia i els veïns "en són conscients", segons Marsol. Per tant, el comú treballarà ara en un projecte que inclogui tant aquesta direcció única, tenint en compte que abans de l’estiu pot estar enllestit l’estudi que està fent el Govern sobre la mobilitat a la vall central, i també els suggeriments dels veïns que hi hagi trets característics d’aquest carrer: “Tocs de gràcia, raconets atractius”. A més, s'inclourà el soterrament dels contenidors. Marsol també ha destacat que els veïns són conscients que no serà un barri turístic i que pel que s'ha de caracteritzar és per ser "una zona pròpia" amb aspectes que "cridin l'atenció" i sobretot, centrat en el comerç de proximitat.



La cònsol major també ha exposat que, un cop es tingui el projecte definitiu i es presenti als veïns, aquests podran fer suggeriments per acabar-lo d’ajustar i que, en tot cas, les obres podrien començar aquest any, ja que la corporació té una partida prevista per a aquesta finalitat i, a més, perquè “no és molt complicada”. De fet, un cop comencin els treballs podrien estar enllestits en tres o quatre mesos.