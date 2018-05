La CASS finançarà aparells de control continu de glucosa

A partir de l'1 de juny, la CASS finançarà dos tipus d'aparells de monitoratge continu de glucosa per a pacients amb diabetis, que permeten més comoditat per als usuaris, ja que reduiran les punxades al dit del sistema actual, i una millora en el control de la malaltia. La coordinadora de Recursos Sanitaris, Odile Sarroca, ha explicat que aquests sistemes incorporen un filament sota la pell del braç del pacient que s'ha de canviar cada una o dues setmanes, i que permeten reduir les complicacions de la malaltia, les hospitalitzacions i les baixes.



En concret, es finançaran aparells de monitoratge a temps real amb alarmes, que tenen un cost d'entre 240 i 300 euros mensuals; i els aparells tipus 'flash', que també fan una lectura contínua que es pot llegir apropant el receptor al sensor, però que no redueix del tot les punxades al dit, i que costen uns 120 euros. Al primer sistema hi tindran accés els pacients en tractament intensiu amb insulina que siguin menors de 7 anys, dones diabètiques embarassades o pacients que presenten hipoglucèmies greus, amb un cost de 10 euros al mes i sota prescripció dels metges de la Unitat de diabetis. Tot el gruix de pacients en tractament intensiu amb insulina podran optar al sistema 'flash', amb un cost de 12 euros (finançament habitual del 90%). Pel que fa als pacients que no es tracten amb insulina però han de fer autocontrols diaris, podran accedir també a aquest sistema però amb un finançament menor, ja que hauran d'assumir un cost de 84 euros.



El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha destacat que la introducció d'aquests aparells biosensors, una reivindicació insistent del col·lectiu de diabètics, converteix Andorra en pionera entre els països de l'entorn en l'aplicació d'aquestes tecnologies.



D'altra banda, el ministeri de Salut ha aprovat un segon decret per introduir un nou medicament per tractar l'hepatitis C amb el 100% de cobertura de la CASS, més econòmic i més versàtil, de manera que permetrà simplificar el tractament d'aquest virus.