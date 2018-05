Oberta una plaça per a un psicooncòleg a l’hospital

Un any i mig després que el Govern anunciés que s’incorporaria un psicooncòleg a l’Hospital Nostra Senyora de Mertixell (HNSM), s’ha obert la convocatòria. El BOPA va publicar ahir l’anunci del concurs. L’Associació Andorana contra el Càncer (Assandca), presidida per Josep Saravia, ho considera una bona notícia, malgrat «fer bastant tard». «Millor tard que mai», va dir Saravia. L’entitat havia demanat reiteradament al Govern que el centre hospitalari comptés amb aquesta figura, especialista en l’acompanyament integral a malalts de càncer, a la família i als metges.



L’Executiu va anunciar el desembre del 2016 que l’any següent ja es comptaria amb aquest servei. No va ser així. Algunes de les justificacions del ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, se centraven en la falta de professionals amb aquesta formació, tant del país com de fora. Saravia ja va reaccionar assegurant que Assandca compta amb dues psicooncòlogues que ofereixen el servei que l’hospital no pot donar. «En aquell moment haurien estat interessades a postular-s’hi, però ara una està de baixa maternal i l’altra es prepara per presentar-se a unes oposicions», va detallar el president de l’associació.



Finalment, el consell directiu del SAAS va aprovar la incorporació d’un psicooncòleg a l’hospital el passat 5 de març. Les candidatures es poden enviar en els propers 15 dies. Es demana una persona amb formació de psicòleg clínic o equivalent, i de nacionalitat preferentment andorrana. El psicooncòleg de suport al servei de Salut Mental, concretament a oncol·logia i pal·liatius, tindrà un contracte indefinit de 40 hores setmanals. «Encara trigarem un mes o dos fins que s’incorpori», va dir Saravia.