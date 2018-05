Llovera no surt escollit per al Princesa d’Astúries

La candidatura d’Albert Llovera al Princesa d’Astúries no ha estat elegida guanyadora i el premi és pels alpinistes Reinhold Messner i Kryaztof Welicki. Aquest guardó reconeix «les seves insuperables trajectòries, la seva labor social, humanitària i de divulgació dels valors de la disciplina». «Els dos honren aquest esport i són exemple de superació», senyala l’acte del jurat.

«Ens hem treballat bastant la candidatura, perquè és un premi molt relacionat amb els valors», explica Llovera. «Hi ha molta gent candidata, no estic gens decebut perquè és un premi molt complicat d’obtenir i el fet de ser una de les 21 candidatures ja és molt important», comenta. «Jo em dedico a l’esport, no faig les coses perquè em donin premis, per tant, no estic gens decebut», destaca. «Ho hem fet molt bé aquest any i em sento igual de bé que abans», conclou.

Referent a la decisió de posposar l’anunci del recorregut del Dakar 2019 per diferències amb els països candidats, Llovera creu que «l’empresa organitzadora, ASO, cobra molts diners a aquests països» i «que s’hauria de ser una mica més correlatiu». «Per exemple, nosaltres som 52 persones i cada inscripció val entre 6.000 i 8.000 euros, calcula», remarca el pilot andorrà. «Aquests països tenen terrenys molt bons però si vols un recorregut, potser no se’ls hauria de cobrar tant, has de deixar reposar vaca, li has de donar herba», explica. «Si no demanessin tant, tothom viuria molt millor, però també és cert que mouen a moltíssima gent i això no és econòmic». També creu que tot això pot ser una possibilitat perquè es faci a un altre continent, «es podria fer a Austràlia, per què no»,proposa.