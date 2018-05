El nou Comunal dependrà del pressupost

Hi haurà reforma de l’Estadi Comunal. Era un tema que estava sobre la taula des de fa temps i finalment es farà de cara als Jocs dels Petits Estats de 2021. Ara per ara, s’ha fet un manteniment que coincideix amb la celebració dels Special Olympics que ha consistit a arreglar els vestuaris, fer una rampa d’accés, millorar els rètols i millorar el mur de l’Estadi, entre altres. Així i tot, ha estat una reforma puntual «sense ser una cosa molt profunda», va explicar ahir la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. «De cara als Special Olympics, hem parlat i poden funcionar amb el tartan actual, ja que ara mateix hi estan entrenant els atletes», va comentar. Però és conscient que tard o d’hora d’haurà de canviar perquè «l’estadi necessita una remodelació, té 30 anys». «La graderia i el pavelló d’hoquei necessiten unes millores». D’aquesta maneta «no té sentit» fer els canvis ara, abans d’haver pres una decisió de fer una reforma més gran. Es necessita més temps.

Malgrat això, aquesta reforma dependrà del pressupost. «S’ha de fer de cara als Jocs i de cara a la parròquia, però estem parlant que és un projecte en l’àmbit nacional, i per tant, hi ha d’haver participació del Govern i de les federacions», explica. «En funció de les col·laboracions, aquesta serà més o menys important, però el que és segur és que la reforma estarà contemplada als pressupostos del 2019-2020». «Volem que el camí sigui més gran», si és així, la Federació de Futbol hi podria col·laborar, però és un fet que s’ha d’estudiar a causa de l’espai. Així mateix, la Federació d’Atletisme també s’hi podia implicar. «El tema s’està treballant, a la tardor tindrem una decisió al respecte, però se li està donant voltes. Primer s’ha d’acabar el Serradells», conclou.